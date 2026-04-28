Bari, il cordoglio del sindaco per la scomparsa di padre Damiano Bova

BARI - Il sindaco di Bari ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di padre Damiano Bova, figura di riferimento per la comunità domenicana e guida spirituale per lunghi anni nella Basilica di San Nicola.

Nel messaggio istituzionale, il primo cittadino ha ricordato il ruolo svolto da padre Damiano nel ministero sacerdotale, sottolineandone la dedizione, il rigore e l’umanità con cui ha accompagnato la vita religiosa e culturale della città. La sua attività ha contribuito a rendere la Basilica di San Nicola un luogo di dialogo, accoglienza ed ecumenismo.

Tra le iniziative a lui riconducibili vengono ricordate la fondazione del Centro Studi Nicolaiani, il contributo alle celebrazioni per il IX centenario della traslazione delle reliquie del Santo patrono e la nascita del Museo Nicolaiano. Per il suo impegno, nel 2011 gli era stata conferita la cittadinanza onoraria.

Nel messaggio, il sindaco ha evidenziato anche l’insegnamento spirituale di padre Damiano, centrato sul valore del servizio e della vocazione sacerdotale come vicinanza alle persone nei momenti più significativi della vita.

L’amministrazione comunale ha espresso, a nome della città, gratitudine per il contributo offerto alla comunità barese, sottolineando come la sua eredità spirituale e culturale resterà nella memoria collettiva.