“Semi di bene”: a Bari il bando per rigenerare spazi e comunità con il Terzo settore

BARI - È stato presentato questa mattina a Palazzo della Città il bando “Semi di bene”, iniziativa promossa dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS con il sostegno di UniCredit, rivolta agli enti del Terzo settore dell’area metropolitana di Bari.

Il progetto nasce con l’obiettivo di favorire la rigenerazione di spazi pubblici e privati inutilizzati o in trasformazione, restituendoli alla comunità attraverso nuove funzioni sociali, educative e culturali. L’idea è trasformare luoghi oggi sottoutilizzati in “laboratori vivi” di partecipazione, solidarietà e cittadinanza attiva.

Rigenerazione urbana e sociale al centro del bando

Il bando intende sostenere proposte capaci di coniugare inclusione sociale, protagonismo giovanile e sostenibilità gestionale. Gli spazi interessati potranno diventare hub educativi, presidi di assistenza o luoghi dedicati alla creatività e alla cultura, con una forte attenzione alla dimensione relazionale e alla costruzione di comunità.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di rigenerazione territoriale che punta a valorizzare il ruolo del volontariato come motore di innovazione sociale.

Le istituzioni: “Un lavoro sinergico pubblico-privato”

La vicesindaca di Bari, Giovanna Iacovone, ha sottolineato il valore della collaborazione tra pubblico e privato in un contesto di risorse sempre più limitate, evidenziando come il Terzo settore possa rappresentare un presidio fondamentale per la rigenerazione urbana e sociale.

Per la presidente del CSV San Nicola, Rosa Franco, il bando rappresenta un’opportunità per rafforzare il volontariato locale e trasformare i luoghi in presidi di solidarietà, mettendo al centro il protagonismo dei giovani e il valore della cittadinanza attiva.

UniCredit, attraverso il responsabile territorial development Sud Roberto Bellavista, ha evidenziato l’importanza di sostenere progetti capaci di diventare modelli replicabili, in grado di generare impatto sociale e rafforzare il tessuto economico e relazionale dei territori.

Quattro progetti selezionati entro luglio

Le organizzazioni iscritte al RUNTS con sede nella provincia di Bari potranno presentare le proprie candidature fino al 30 giugno tramite la piattaforma del CSV San Nicola ETS. Una commissione tecnica selezionerà entro luglio i quattro progetti più significativi, che riceveranno il sostegno economico necessario per essere avviati entro l’estate successiva.

Il bando non si limita a un contributo economico, ma punta a sostenere un processo di co-progettazione e innovazione sociale, con l’obiettivo di costruire spazi più inclusivi e comunità più coese.

Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione sono disponibili sul portale del CSV San Nicola ETS.