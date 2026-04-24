Taranto, Francesco Tacente (Consigliere): 'No alla desertificazione del Borgo di Taranto'

- "Taranto sta vivendo una fase delicatissima. I cantieri legati alle linee BRT, ai Giochi del Mediterraneo e agli interventi ordinari stanno producendo un impatto pesante sul Borgo, già storicamente penalizzato dalla carenza di parcheggi. Oggi il rischio è evidente: traffico, difficoltà di accesso e perdita di posti auto stanno alimentando la percezione di un centro cittadino scomodo, poco raggiungibile e poco attrattivo. Se questa narrazione si consolida, il Borgo rischia di svuotarsi progressivamente, con danni enormi per le attività commerciali, per i residenti e per il valore stesso degli immobili. La piena operatività delle BRT, se non accompagnata da un piano serio e condiviso su mobilità, parcheggi, accessibilità e sostegno al commercio, potrebbe aggravare ulteriormente la situazione. Per questo chiediamo l’apertura immediata di un tavolo istituzionale di analisi e intervento sul futuro del Borgo di Taranto, coinvolgendo amministrazione, commercianti, residenti, tecnici e categorie produttive. Non possiamo permettere che il centro cittadino diventi un luogo da evitare, né che si trasformi lentamente in un dormitorio. Bisogna intervenire ora, con soluzioni concrete, prima che sia troppo tardi".