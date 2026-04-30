Tricase, uccide il fratello durante una lite: fermato 32enne

Il dramma si è consumato intorno alle 17.30 all’interno dell’abitazione in via Cadorna, dove i due vivevano insieme a un altro connazionale. Sarebbe stato proprio quest’ultimo a dare l’allarme, contattando i soccorsi subito dopo l’aggressione.

Secondo le prime ricostruzioni, la discussione tra i due fratelli sarebbe degenerata fino all’accoltellamento mortale. All’arrivo dei militari, il 32enne è stato bloccato e condotto in caserma. L’uomo avrebbe confessato.

Sul posto sono intervenuti anche i militari del Nucleo Investigativo di Lecce per i rilievi e gli accertamenti tecnici. Le indagini sono in corso per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti e il movente dell’omicidio.