A Mola di Bari torna “1 maggio MAUL”, una giornata nel nome di Enzo Del Re





BARI - Sarà una terza edizione ricca e interessante quella che si svolgerà il prossimo venerdì 1° maggio 2026 a Mola di Bari in Piazza XX Settembre. Una giornata all’insegna dei valori della Costituzione e della condivisione, che lega realtà associative di volontariato locali, istituzioni e cooperative culturali. La giornata, presentata da Patrizio Grisanzio e Giuseppe DJ SKY Damato, è organizzata dalla sezione comunale dell’AVIS in collaborazione con l’associazione culturale ETRA ETS (presieduta da Luciano Perrone, anche coordinatore generale del progetto “MAUL - Premio Enzo Del Re”) e la Libreria Culture Club Cafè di Domenico Sparno, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Mola di Bari, per omaggiare la ricorrenza della Festa dei lavoratori.Protagonista della fascia oraria compresa tra le 12.00 e le 14.00, sarà la musica del DJ Set di DEEJAY SKY, al secolo Giuseppe Damato. Nato a New York nel 1979, ha iniziato la sua carriera nel 1996 come DJ e speaker radiofonico nelle radio locali. Si è esibito in vari contesti musicali impressionando il pubblico per il crossover di generi. Spazia dall’hip hop old school all’R&B, dal rock al Soulful house fino al Sound Garage di New York.Dalle 17.00, il concerto dell’1 maggio MAUL, l’evento durante il quale – da tre anni – viene scelta la band che si esibirà durante la serata di “MAUL”, il concerto omaggio alle idee e all’arte di Enzo Del Re, diretto dalla giornalista Timisoara Pinto. Ai principi di libertà e memoria, si ispira infatti l’impegno civile del corpofonista molese noto per i testi dalla forte connotazione politica e sociale, interprete di una stagione nella quale la musica - e in particolare le canzoni di protesta- animavano il sogno di una società diversa.< >.< >.<< Abbiamo creduto sin dal primo anno nell’ampliamento del progetto “MAUL - premio Enzo Del Re” con il collegamento alla giornata del primo maggio - ha dichiarato Luciano Perrone, presidente dell’associazione ETRA e coordinatore del progetto “MAUL - Premio Enzo Del Re” - Proseguendo nel solco delle precedenti edizioni, anche quest’anno parteciperanno alcune band del territorio che proporranno la propria versione di un brano di Enzo Del Re, all’interno dell’esibizione. Tra queste selezioneremo un brano che parteciperà al concerto omaggio ad Enzo De Re che organizziamo nel periodo estivo. E’ importante rafforzare il radicamento del nostro progetto con il territorio, ampliare le collaborazioni con artisti, operatori culturali e iniziative affini al nostro percorso di valorizzazione del lascito artistico del cantautore molese. Anche per questo abbiamo felicemente confermato la collaborazione con Avis nell’organizzazione di questo speciale primo maggio>>.Quest’anno sul palco dell’ “1 maggio Maul”, citati in ordine alfabetico, saliranno:- 100 BASSI, una band barese di reggae e blues, che vede Agostino Armenise al basso, Luigi Cataldi alla voce e chitarra e Michele Colella alla batteria. Tra le canzoni di Enzo Del Re hanno scelto “Tengo na voglia e fa niente”;- ANOTHER CROSS, una band di Bari e Matera, che suona crossover (metal/hardcore punk), composta da Biondo alla voce, Mitch alla chitarra, Sheep Black al basso e Paolo alla batteria;- M° VITO FURIO che si esibirà con brani che andranno dal vernacolo al Jazz Fusion;- KAPADURA una band 100% Molese che suona punk drop italiano. La loro è musica inedita contro ogni forma di ingiustizia e discriminazione sociale. Si esibiranno Pasquale Di Bari voce e basso, Dario Contessa alla chitarra elettrica, Giandavide Palumbo alla batteria. Dalla produzione di Del Re hanno scelto La Rivoluzione;- MARIO PINTO & MARIO IANNUZZIELLO, molesi, rispettivamente alla chitarra e voce, e alla chitarra. Amanti del pop rock, dal repertorio di Enzo Del Re hanno scelto U nav’gant;- METAVERSO, band del sud est barese formata da Antonio Gridi alla voce, Vito Sportelli alla batteria, Mauro Conte Giacomo al basso, Nicola Pellegrini alla chitarra e Roberto Verna alle tastiere. La band, di stampo pop rock, propone brani inediti;- SAURYA, molesi, passano dalla new wave al synth pop passando dall’art rock sino alla sperimentazione cantautoriale. La band è composta da Ivana Buonanoce voce, Francesco Romano musiche su testi di Roberto Moccia. Anche loro per omaggiare Del Re hanno scelto U nav’gant;- SNOE -SLY, rapper molese, al secolo Nicola Nitti;- WRONG WAY, baresi, la geriatric noise-punk blues band (così si definiscono) che tornano a suonare insieme dopo dodici anni. Sul palco Michele Benedetto alla chitarra ritmica e solista, Angelo Pantaleo batteria e backing vocals, Pasquale Boffoli voce solista harmoniche percussioni, e Alessandro Cappa al basso.Per tutta la giornata, momento di solidarietà tra i lavoratori di tutto il mondo, la sezione molese dell’AVIS allestirà un’area gioco con i gonfiabili per i più piccoli, e un gazebo con l’infopoint utile a chi volesse avere notizie sulle donazioni e sui servizi offerti dall’associazione e sull’importanza del gesto della donazione.Nel corso della giornata, grazie a SmilePuglia, sarà possibile visitare “I mercatini dell’artigianato” dalle 10.00 alle 21.00 dove sarà possibile trovare creazioni fatte a mano, hobbistiche e opere di ingegno. Sarà presente anche un gazebo di sensibilizzazione sulla fibromialgia e sul dolore cronico.The killer pasta si occuperà dello street food per trascorrere la giornata all’aperto nella zona dedicata alla musica garantendo così un’offerta gastronomica di qualità e un’esperienza coinvolgente per il pubblico.Musica, cibo, divertimento e arte grazie alla mostra “La luce sull’antico” opere di Bruno Calvani, organizzata dalla Cooperativa Armida nel Castello Angioino-Aragonese di Mola di Bari. La mostra nasce con l’obiettivo di restituire alla comunità, molese e pugliese, la figura e le opere di uno degli artisti più significativi della scultura italiana del Novecento.