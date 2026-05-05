A Bari la mostra antologica “Volto, Verso” di Corrado Veneziano a Palazzo Starita

BARI - Sarà inaugurata a Bari la mostra antologicadell’artista Corrado Veneziano, ospitata a Palazzo Starita dal. L’anteprima per la stampa è fissata per martedì 12 maggio alle ore 18.

L’esposizione, curata da Francesca Barbi Marinetti, presenta circa 70 opere tra tele di media e grande dimensione, che ripercorrono il percorso artistico dell’autore in ordine cronologico. Il percorso espositivo si sviluppa infatti secondo una logica “anagrafica”, dalle prime esperienze del 2013 tra Roma e Bruxelles fino alle opere più recenti, alcune delle quali presentate solo pochi giorni fa alla Scala di Milano e al Teatro del Giglio di Lucca.

Accanto a lavori già noti e ormai storicizzati, saranno esposte anche, mai presentate al pubblico.

La mostra è realizzata con la collaborazione di Fondazione Puglia, che ha messo a disposizione gratuitamente gli spazi di Palazzo Starita, e di Puglia Cultura Territorio, con il patrocinio del Comune di Bari, della Città Metropolitana di Bari, della Presidenza della Commissione Cultura della Camera, del FAI – Delegazione di Bari, dell’associazione D. d’Arte e di Iacovelli and Partners.

L’esposizione sarà visitabile dal 13 maggio al 14 giugno con i seguenti orari: 11.00–13.00 e 17.00–21.00, chiuso il lunedì.