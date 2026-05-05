Conversano, Lovascio apre la campagna elettorale: giovedì 7 maggio il primo comizio con la presentazione della coalizione

CONVERSANO - Giovedì 7 maggio, dalle 20:05 alle 21:40, l’anfiteatro cittadino ospiterà il primo comizio pubblico di Giuseppe Lovascio, appuntamento che segna l’avvio ufficiale della sua campagna amministrativa e la presentazione della coalizione che lo sostiene.

L’iniziativa sarà aperta alla cittadinanza e rappresenterà un momento di confronto sulle proposte e sulle linee programmatiche per il futuro della città. Nel corso della serata verranno illustrate le forze politiche e civiche che compongono il progetto elettorale, insieme alle principali direttrici del programma.

Lovascio ha definito l’incontro “non un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso da costruire insieme”, sottolineando come la coalizione nasca dall’ascolto del territorio e dall’obiettivo di garantire continuità a un progetto amministrativo “serio e concreto, orientato al domani”. Centrale, nelle sue parole, anche il ruolo della partecipazione cittadina: “Ogni proposta, ogni idea e ogni contributo sono fondamentali per la crescita della comunità”.

Il calendario degli appuntamenti proseguirà domenica 10 maggio in Piazza Carmine, dove è previsto l’evento “Giuseppe racconta… Conversano, ieri oggi e domani”, in programma alle 20:30. La serata sarà dedicata a un dialogo con i cittadini sul percorso amministrativo, sui risultati raggiunti e sulle prospettive future della città.

L’incontro si inserisce in una serie di iniziative pubbliche che accompagneranno la candidatura nelle prossime settimane, con l’obiettivo di rafforzare il confronto diretto con la comunità locale.