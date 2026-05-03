Aggredita un’agente della polizia locale a Triggiano durante un controllo: colpita con un casco mentre contestava violazioni sul conferimento rifiuti

TRIGGIANO - Una agente della polizia locale è stata aggredita nella mattinata di ieri nel centro di Triggiano mentre era impegnata in un’attività di controllo sul territorio. L’episodio si è verificato tra largo Polidicecca e via Garibaldi, durante un intervento legato a violazioni amministrative.

Secondo quanto ricostruito, la vigilessa stava contestando a una residente alcune irregolarità relative al conferimento dei rifiuti, oltre a invitare la donna a spostare uno scooter parcheggiato in un’area non consentita. Nel giro di pochi istanti, la situazione sarebbe degenerata.

La donna, in base alle prime informazioni, avrebbe colpito l’agente con un casco, per poi allontanarsi e successivamente tornare sul luogo dell’intervento. L’agente ha riportato lesioni ed è stata soccorsa dopo l’accaduto.

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.