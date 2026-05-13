'Alienat', al Museo Nuova Era di Bari la personale di Natascia Abbattista

BARI - Sarà inaugurata sabato 16 maggio al Museo Nuova Era la mostra “ALIENAT”, personale dell’artista Natascia Abbattista curata da Francesco Paolo Del Re. L’esposizione resterà visitabile fino al 16 giugno 2026 negli spazi diretti da Rosemarie Sansonetti.

Attraverso pittura, video e installazioni, la mostra affronta temi come alienazione, violenza, nostalgia, ripetizione seriale e fragilità emotiva, sviluppando un percorso immersivo e fortemente simbolico.

Tra le opere protagoniste dell’esposizione figurano un tiro al bersaglio autobiografico, una quadreria di volti immaginari segnati da una rappresentazione anti-realistica e una sequenza di fotografie di nuche anonime trasformate in slideshow accompagnato da una colonna sonora volutamente malinconica.

Le tre grandi installazioni realizzate nell’ultimo anno da Abbattista, pur utilizzando linguaggi differenti, condividono la volontà di indagare i meccanismi della violenza, subita o esercitata, e le forme di alienazione contemporanea richiamate ironicamente dal titolo della mostra.

Nel testo critico che accompagna il progetto, Del Re descrive il lavoro dell’artista come «un coacervo di struggenti contraddizioni, di generosità e autodistruzione, di tragedia e grottesco», evidenziando quella dimensione “punk giullaresca” che caratterizza la sua ricerca artistica.

Il percorso espositivo invita il pubblico a un’esperienza partecipativa e non puramente contemplativa, mettendo lo spettatore di fronte a immagini e suggestioni che riflettono sul disagio contemporaneo e sulle tensioni collettive.

Nata a Varese nel 1977 e formatasi all’Accademia di Belle Arti di Bari, Natascia Abbattista utilizza nella propria ricerca fotografia, video, corpo e performance, muovendosi tra linguaggi visivi differenti. Nel corso della sua carriera ha esposto in numerose mostre personali e collettive tra Bari, Roma, Milano e Matera, collaborando anche con produzioni cinematografiche e teatrali.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 17:30 alle 20:30, esclusi mercoledì e domenica.