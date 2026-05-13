“Contemporary Tango”, il duo Furia-Schirru protagonista della stagione Agìmus di Mola di Bari

MOLA DI BARI - Sarà il progetto “Contemporary Tango” del duo composto da Fabio Furia e Marco Schirru il protagonista del nuovo appuntamento della stagione concertistica dell’Agìmus Mola di Bari, diretta da Pietro Rotolo.

Il concerto è in programma domenica 17 maggio alle 20.15 a Mola di Bari e proporrà un viaggio musicale tra tango argentino, jazz e sperimentazione contemporanea.

Lo spettacolo unisce tradizione e innovazione in un percorso sonoro che rilegge il tango attraverso linguaggi moderni, improvvisazione e contaminazioni stilistiche. Le suggestioni del tango nuevo di Astor Piazzolla si intrecciano con influenze jazzistiche e composizioni originali di Fabio Furia, dando vita a un repertorio intenso e coinvolgente.

“Contemporary Tango” si presenta come un’esperienza artistica immersiva, in cui tecnica compositiva, sensibilità melodica e ricerca sonora dialogano continuamente, alternando energia, pathos e momenti di grande delicatezza.

Considerato tra i più apprezzati bandoneonisti europei, Fabio Furia si è esibito in prestigiose sale internazionali come la Dvorak Hall di Praga, il Bozar di Bruxelles e il Parco della Musica di Roma, collaborando con artisti e ensemble di fama mondiale.

Al suo fianco Marco Schirru, pianista pluripremiato formatosi al Conservatorio Palestrina di Cagliari, apprezzato per la maturità interpretativa e la sensibilità musicale dimostrata nelle numerose esperienze concertistiche e cameristiche.

La serata promette dunque un’immersione nelle sonorità del tango contemporaneo, tra virtuosismo, ricerca musicale e atmosfere fortemente evocative.

Per informazioni e prenotazioni sono disponibili i numeri 368 568412 e 393 9935266. I biglietti sono acquistabili anche su Vivaticket.