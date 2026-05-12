Allarme bomba alla Camera di commercio di Brindisi: edificio evacuato, un uomo portato in caserma

BRINDISI - Momenti di tensione a Brindisi dopo la segnalazione della possibile presenza di un ordigno all’interno della sede della Camera di commercio. L’edificio è stato evacuato in via precauzionale mentre le forze dell’ordine hanno interdetto l’area al traffico, anche in considerazione della vicinanza con la stazione ferroviaria cittadina.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, vigili del fuoco, unità cinofile e artificieri, impegnati nelle operazioni di controllo e bonifica della struttura per verificare l’eventuale presenza di materiale esplosivo.

Secondo le prime informazioni, l’allarme sarebbe scattato dopo che alcuni dipendenti hanno segnalato un messaggio inviato in una chat da un collega attualmente assente dal lavoro. Nel testo, l’uomo avrebbe affermato di aver collocato una bomba all’interno della sede.

L’uomo è stato rintracciato dalle forze dell’ordine e condotto in caserma, dove in queste ore viene ascoltato dai carabinieri per chiarire la vicenda.

Le verifiche all’interno dell’edificio sono ancora in corso.