Allerta meteo in Puglia: vento forte e raffiche di burrasca il 16 maggio
BARI - La Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per la Puglia.
Dalle ore 8:00 di sabato 16 maggio 2026 e per le successive 12 ore sono previsti venti forti nord-occidentali, con raffiche fino a burrasca, in rapida estensione anche ai settori appenninici. Il fenomeno tenderà ad attenuarsi nel corso della notte.
Contestualmente è stata emessa un’allerta gialla per rischio vento valida su tutta la regione Puglia.
L’avviso arriva dopo la fase di maltempo che nelle ultime ore ha interessato diverse aree del Centro-Nord Italia e che ha portato un generale calo delle temperature anche sul versante adriatico.
Si raccomanda prudenza negli spostamenti, in particolare lungo le coste, sulle strade esposte e nelle aree soggette a forti raffiche. Attenzione anche a ponteggi, strutture mobili, alberi e oggetti esposti al vento.