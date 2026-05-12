Andria, bambino di 11 anni aggredito da un cane: “Il proprietario è fuggito senza soccorrerlo”

ANDRIA - Paura ad Andria, dove un bambino di 11 anni è stato aggredito da un cane nel tardo pomeriggio di ieri mentre stava tornando a casa insieme al fratellino. L’episodio sarebbe avvenuto nei pressi della chiesa di Santa Maria Addolorata delle Croci.

Secondo quanto denunciato dall’avvocata della famiglia, Laura Di Pilato, il cane, di taglia media, sarebbe improvvisamente sbucato dal finestrino di un’auto in sosta, azzannando il minore a una gamba.

Sempre secondo il racconto della legale, il proprietario dell’animale non avrebbe prestato soccorso al bambino e si sarebbe allontanato subito dopo l’aggressione, lanciando una banconota da 20 euro verso il piccolo prima di andare via.

L’11enne è stato accompagnato dalla madre al pronto soccorso dell’ospedale “Bonomo” di Andria, dove è stato medicato dai sanitari.

La famiglia presenterà denuncia alle forze dell’ordine. Nel frattempo si punta ad acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per identificare il proprietario del cane e ricostruire con precisione quanto accaduto.