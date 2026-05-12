Addio alla professoressa Immacolata Tempesta, il cordoglio della rettrice Aiello e della comunità accademica

LECCE - L’Università del Salento esprime profondo cordoglio per la scomparsa della professoressa Immacolata Tempesta, docente ordinaria di Sociolinguistica dell’italiano e di Linguistica italiana presso il Dipartimento di Studi Umanistici dal 2001.

Studiosa autorevole e figura di riferimento nel panorama scientifico nazionale e internazionale, nel corso della sua carriera accademica ha sviluppato importanti collaborazioni con università e centri di ricerca europei, dedicando la propria attività scientifica alla Sociolinguistica, alla Linguistica italiana, alla Dialettologia, alla Pragmatica dell’italiano e all’Educazione linguistica.

La professoressa Tempesta lascia un’eredità scientifica significativa, con circa 200 pubblicazioni all’attivo, tra cui 12 monografie pubblicate in prestigiose sedi editoriali nazionali e internazionali, contributi che hanno arricchito il dibattito accademico e la ricerca linguistica.

Oltre all’attività di ricerca e insegnamento, ha avuto un ruolo importante nella vita istituzionale dell’Ateneo salentino. Dal 2012 al 2020 ha fatto parte del Senato Accademico dell’Università del Salento, distinguendosi per competenza, equilibrio e spirito di servizio.

Particolarmente rilevante anche il suo impegno nel progetto GEO – Giovani Educazione Orientamento – del quale è stata a lungo delegata per l’Università del Salento, contribuendo alle attività di orientamento e formazione rivolte alle nuove generazioni di studenti.

Nel messaggio di cordoglio diffuso dall’Ateneo, la rettrice Maria Antonietta Aiello ha ricordato la figura della docente come “una studiosa rigorosa, una docente appassionata e una figura che ha dedicato la sua vita alla crescita della nostra comunità accademica con generosità, intelligenza e competenza”.

L’Università del Salento ha espresso vicinanza alla famiglia, ai colleghi, agli allievi e a quanti hanno condiviso con la professoressa Tempesta il percorso umano e professionale.