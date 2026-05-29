Astràgali Teatro partecipa a 'Popoli in Festa' con la mostra 'UJI – Fluidi in Moto' di Ermelinda Bircaj e con il laboratorio per ragazzi 'Favole dal mondo' di Cosimo Guarini, Hamado Tiemtorè e della stessa Bircaj



La mostra e il laboratorio rientrano nel progetto di Astràgali Teatro “Da qui si vede tutta la città” 30-31 maggio 2026 Salone Parrocchia Sant’Antonio, via Nazario Sauro, San Cesario di Lecce





LECCE - Astràgali Teatro partecipa a “Popoli in festa”, un’iniziativa promossa dalla Parrocchia Sant’Antonio da Padova, dal Centro Missionario e dall’Ufficio Migrantes della Diocesi di Lecce, dalla Pro Loco “I Tre Casali” e dall’Associazione TempoPresente APS, in programma il 30 e 31 maggio 2026 a San Cesario di Lecce per favorire il dialogo tra culture diverse attraverso musica dal vivo, arte, cucina etnica, laboratori e attività pensate per ogni età. La manifestazione coinvolge associazioni, artisti e comunità presenti sul territorio in un’esperienza collettiva che favorisce lo scambio culturale in un clima di pura convivialità. Nel ricco calendario di appuntamenti, Astràgali Teatro allestisce una delle esposizioni temporanee che fanno parte della programmazione del Museo Civico di arte contemporanea “Luigi Lezzi” nel Salone della Parrocchia di Sant’Antonio, si tratta della mostra “UJI – Fluidi in Moto” di Ermelinda Bircaj, che viene inaugurata sabato 30 maggio alle 18 e aperta al pubblico anche domenica 31 maggio dalle 17 alle 20, con ingresso gratuito.





Ermelinda Bircaj è artista performer e ricercatrice nell’ambito del teatro contemporaneo, della performance e delle pratiche interdisciplinari. Al centro del suo percorso, vengono messi in relazione teatro di ricerca, poem performance, installazione, ascolto del vivente e composizione visiva, costruendo spazi in cui il corpo diventa archivio sensibile e la scena luogo di attraversamento, trasformazione e presenza. Nella mostra “UJI – Fluidi in moto, l’artista espone lavori nei quali il linguaggio scenico si apre a una dimensione immersiva e sensibile, capace di mettere in dialogo corpo, suono, acqua, visione e materia pittorica. Ermelinda Bircaj sviluppa una ricerca pittorica e materica, nella quale compone opere partendo dalla musica delle piante e unendo suono, acqua, colore e trasformazione. Utilizza colori artificiali e naturali, preparati e composti personalmente, che diventano parte di un processo artistico in cui la pittura nasce dall’ascolto, dalla vibrazione e dall’incontro tra materia organica e gesto creativo. Il colore, in questa pratica, non è solo elemento visivo, ma traccia di un dialogo tra vivente, tempo e mutazione. Una parte importante di questa ricerca prende forma anche in installazioni retroilluminate, nelle quali immagine, luce, trasparenza e materia pittorica entrano in dialogo con l’esperienza performativa. La realizzazione tecnica di queste installazioni è curata da Metamor & Partners SRL.





Per sabato 30 maggio, dalle 16 alle 18, nello stesso Salone della Parrocchia di Sant’Antonio, Astràgali Teatro organizza, inoltre, il Laboratorio “Favole dal mondo”, destinato al pubblico più giovane e alle famiglie e tenuto da Cosimo Guarini, Ermelinda Bircaj e Hamado Tiemtorè, che leggono e raccontano storie appartenenti a culture differenti, tramandate nel tempo attraverso le generazioni delle popolazioni che le hanno scritte.





La mostra ed il laboratorio rientrano nel progetto di Astràgali Teatro “Da qui si vede tutta la città” (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e Fondo Nazionale Politiche Giovanili, vincitore del bando regionale “Luoghi comuni”, Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, in partenariato con AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento, TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, Associazione fotografica Tempo di Scatto, Associazione culturale Petrolio) in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce.





Per maggiori info: tel. 3662373423 / 3476864907.