Il Fish and Gin Festival 2026 arriva a Galatina con il suo main event ufficiale



Dal 12 al 14 giugno il centro storico si trasforma in un grande festival urbano diffuso tra cocktail, street food di mare, musica e installazioni luminose





GALATINA (LE) - Dopo il primo assaggio dello scorso anno, il Fish and Gin Festival 2026 sceglie Galatina per il suo grande appuntamento principale del 2026.





Dal 12 al 14 giugno, ogni sera dalle 19:00 fino a tarda notte, il borgo antico diventerà una vera urban nightlife destination a cielo aperto: vicoli, piazze e corti storiche ospiteranno cocktail experience, street food di mare, installazioni luminose, DJ set, live music, performer itineranti e aree dedicate alla cultura della mixology contemporanea.





Il format, nato nel 2018 e cresciuto negli anni fino a diventare uno degli eventi più riconoscibili dell’estate pugliese dedicati al mondo del gin & food entertainment, selezionato negli ultimi quattro anni tra i Grandi Eventi sostenuti da Regione Puglia, porterà a Galatina oltre 20 produttori e brand provenienti da tutta Italia, con più di 50 etichette di gin in degustazione, insieme a bartender, artisti e operatori del settore hospitality.





Grande protagonista sarà anche il coinvolgimento diretto dei cocktail bar e delle attività del centro storico, che entreranno a far parte del festival trasformando la città in un’esperienza diffusa, dinamica e immersiva.





Il pesce sarà il protagonista assoluto della food experience, con un’area gastronomica diffusa pensata per valorizzare il seafood contemporaneo attraverso panini di mare, fritti, crudi, oyster experience e cucina giapponese. Non mancheranno, tuttavia, proposte alternative di carne e soluzioni vegetariane pensate per soddisfare ogni palato, creando un dialogo continuo tra specialità mediterranee, cucina internazionale e mixology. L’idea è quella di superare il concetto tradizionale di evento in piazza, costruendo invece un vero percorso urbano tra musica, luci, degustazioni e intrattenimento. Non un semplice festival, ma un’esperienza collettiva pensata per valorizzare il patrimonio architettonico e turistico di Galatina attraverso linguaggi contemporanei legati al turismo esperienziale, alla nightlife e all’enogastronomia.





Per tre giorni il centro storico cambierà volto, accendendosi di colori, musica e atmosfere mediterranee in un grande festival urbano ad ingresso gratuito, pensato per residenti, turisti e visitatori provenienti da tutta la regione.





Per l’occasione saranno inoltre disponibili pacchetti experience dedicati a coppie, gruppi e comitive organizzate, con formule che uniranno degustazioni, ospitalità, food experience e scoperta del territorio.





Quella che nel 2025 era stata una presenza simbolica – un piccolo corner esperienziale inserito all’interno dell’evento “Birre in Corte” – quest’anno si trasforma in un evento completamente nuovo: molto più grande, immersivo e diffuso, capace di coinvolgere l’intero centro storico con una produzione artistica e scenografica senza precedenti per la città.





Pacchetti experience al link:

TicketOne – Fish and Gin Festival 2026





Informazioni:

+39 379 379 8206