BAMP Cinema, conclusa la V edizione: premiati i cortometraggi degli studenti su IA e linguaggio audiovisivo

BARI - Si è conclusa con successo la quinta edizione di BAMP Cinema – Un solo frame dall’Adriatico allo Jonio, con la premiazione del contest #diventaunBampmaker, che ha coinvolto studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Puglia e Basilicata.

Il progetto, ideato da Agis Puglia e Basilicata e organizzato da Anec Puglia e Basilicata, è sostenuto dal Piano Nazionale Cinema per la Scuola (MiC–MIM) e realizzato in collaborazione con Accademia del Cinema dei Ragazzi – GET, Uffici Scolastici Regionali e Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Dipartimento DIRIUM). Responsabile scientifico è Giulio Dilonardo, mentre la responsabilità di progetto è affidata a Francesca Rossini.

L’edizione 2024/2025 ha avuto come tema centrale l’intelligenza artificiale, affrontata sia come oggetto di riflessione critica sulle trasformazioni sociali e culturali contemporanee, sia come possibile strumento di produzione audiovisiva. I cortometraggi, della durata massima di tre minuti, sono stati realizzati interamente con smartphone.

La giuria, composta da Angela Bianca Saponari (Università di Bari), Alessandra Pizzileo e Chiara Lopriore, ha valutato i lavori presentati dagli istituti partecipanti, premiando le opere più efficaci per qualità narrativa, consapevolezza linguistica e capacità di interpretazione del tema.

Per la Puglia, il primo premio è stato assegnato alla classe 4BS del Convitto Cirillo, con un lavoro sul rapporto tra una studentessa e ChatGPT, apprezzato per costruzione narrativa e montaggio. Secondo posto per il Liceo Classico “Alfredo Casardi” di Barletta con Il Dottor GPT, incentrato sull’uso dell’IA in ambito sanitario e caratterizzato da una forte ricerca visiva. Terzo premio per Ti racconto dell’Istituto Liside-Cabrini di Taranto, dedicato al tema della memoria.

Per la Basilicata è stato premiato l’Istituto Comprensivo D’Onofrio di Ferrandina – plesso di San Mauro Forte, con un cortometraggio che riflette sul rapporto tra infanzia, collettività e tecnologie emergenti.

Le opere si sono distinte per la capacità di integrare contenuti tematici e linguaggio audiovisivo, evidenziando un percorso formativo che unisce media education, creatività e consapevolezza critica.

L’evento conclusivo si terrà giovedì 21 maggio 2026 al Multicinema Galleria, con la proiezione dei cortometraggi finalisti e la premiazione ufficiale dei vincitori. L’ingresso sarà libero.