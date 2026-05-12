Bari, al Teatro Kursaal il decennale delle “Dementia Friendly Community”: oltre 70 comunità in Italia per una società più inclusiva

BARI - Il 22 maggio 2026 Bari ospiterà, presso il Teatro Kursaal Santalucia, il convegno nazionale “Dieci anni di Dementia Friendly Community. Dalla costruzione alla responsabilità collettiva”, promosso dalla Federazione Alzheimer Italia in collaborazione con Alzheimer Bari ODV. L’evento celebra il decennale del progetto Dementia Friendly Community (DFC), un modello di inclusione sociale dedicato alle persone con demenza e ai loro caregiver.

Un decennale di rete e inclusione

Il progetto, avviato in Italia nel 2016 con la Comunità pilota di Abbiategrasso (Milano), ha dato vita a una rete che oggi conta oltre 70 Comunità Amiche delle Persone con Demenza attive in 36 province e 13 regioni italiane.

Secondo i dati della Federazione Alzheimer Italia, in dieci anni il progetto ha coinvolto circa 10.000 persone con demenza e caregiver, formando oltre 7.700 cittadini sulle modalità corrette di relazione e supporto.

Una comunità più consapevole e accogliente

Le Dementia Friendly Community nascono con l’obiettivo di trasformare città e territori in luoghi più consapevoli e inclusivi, in cui le persone con demenza possano continuare a partecipare alla vita sociale.

Il modello promuove un cambiamento culturale che coinvolge servizi pubblici, attività commerciali, scuole, università, trasporti e luoghi di aggregazione, con l’obiettivo di ridurre lo stigma e migliorare la qualità della vita.

“Quando i cittadini imparano ad ascoltare e a riconoscere i bisogni, la demenza smette di essere un’esperienza di solitudine e diventa una responsabilità condivisa”, sottolinea la presidente della Federazione Alzheimer Italia Katia Pinto.

Numeri e impatto sociale

Nel corso di questi dieci anni, le comunità hanno sviluppato centinaia di iniziative nei territori, dalle attività culturali e ricreative ai percorsi educativi nelle scuole, fino alla formazione degli operatori dei servizi pubblici e sanitari.

Particolarmente significativo il dato sulla partecipazione diretta: le persone con demenza hanno contribuito alla co-progettazione di oltre 200 iniziative. Le attività hanno raggiunto una persona con demenza su quattro nei territori coinvolti e mobilitato più di 700 volontari.

Il convegno a Bari

Il convegno del 22 maggio, aperto a cittadini, caregiver, professionisti e amministratori, sarà articolato in una giornata di confronto e testimonianze. Tra i temi centrali: inclusione sociale, linguaggi dell’arte, esperienze universitarie e modelli di cura innovativi come il Dementia Friendly Hospital.

Nel pomeriggio sarà inoltre consegnato il Premio “Realtà Inclusive”, assegnato al Cinema Ariston di Trieste per il progetto “Un cinema per Amico”, dedicato alle persone con demenza e ai loro caregiver.

Una mostra e un messaggio comune

Durante tutta la giornata sarà visitabile una mostra allestita davanti al Teatro Kursaal, con immagini e testimonianze provenienti dalle comunità italiane.

Il messaggio che emerge dal decennale è chiaro: costruire comunità amiche delle persone con demenza significa rafforzare la coesione sociale, promuovere consapevolezza e trasformare la cura in una responsabilità collettiva.