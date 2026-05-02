Bari, al Teatro Petruzzelli arriva “Romeo e Giulietta” di Prokof’ev per l’Anno Culturale Romania–Italia

ph_Nicu Cherciu

BARI - Il grande balletto torna protagonista a Bari con “Romeo e Giulietta” di Sergej Prokof’ev, in scena lunedì 4 maggio 2026 alle ore 20 al Teatro Petruzzelli. L’evento si inserisce nel programma ufficiale dell’Anno Culturale Romania–Italia 2026, promosso per rafforzare il dialogo artistico tra i due Paesi.

Sul palco l’Ensemble coreutico dell’Opera Nazionale Romena di Cluj-Napoca, una delle istituzioni culturali più prestigiose dell’Europa orientale, fondata nel 1919 e riconosciuta a livello internazionale per la qualità delle sue produzioni.

La messinscena porta la firma della coreografa slovena Valentina Turcu, che propone una rilettura intensa e contemporanea del capolavoro di William Shakespeare. Una versione capace di coniugare forza visiva, profondità emotiva e modernità espressiva, esplorando i temi universali dell’amore, del destino e del conflitto.

Nel cast principale spiccano Andreea Jura nel ruolo di Giulietta e Ionuț Diniță (ospite) in quello di Romeo, affiancati da Dan Haja (Mercuzio) e Mircea Munteanu (Tebaldo). Una compagnia di alto livello che promette uno spettacolo di grande impatto scenico e artistico.

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti centrali del calendario culturale congiunto tra Romania e Italia, sostenuto dalle istituzioni dei due Paesi e posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Romania e del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.

La serata al Petruzzelli si configura così come un’occasione per riscoprire una delle storie d’amore più celebri della letteratura mondiale attraverso il linguaggio universale della danza, in una produzione che unisce tradizione e innovazione e rafforza i legami culturali tra le due nazioni.