Bari, a AncheCinema la storia di Giuseppe Calabrese: presentazione del documentario “L’inventore del Levante”

BARI - Presentazione del documentario “L’inventore del Levante” di Giuseppe Rossi, che racconta l’incredibile storia di Giuseppe Calabrese, inventore del camion ribaltabile, capace di rivoluzionare il settore dei veicoli industriali partendo da una piccola officina a Bari.

In occasione della proiezione si terrà l’evento “Calabrese – una storia italiana di imprenditoria creativa, resilienza e rinascita”, dedicato alla vita e all’eredità dell’imprenditore visionario.

L’iniziativa si svolge sabato 16 maggio alle 9.30 presso AncheCinema a Bari. Il documentario, prodotto da Giuseppe Bruno e diretto da Giuseppe Rossi, ripercorre la storia di Calabrese nel contesto del secondo dopoguerra, quando l’Italia avviava la ricostruzione economica. Nel 1947, alla Fiera del Levante, presenta il primo camion ribaltabile, innovazione che segna una svolta per il lavoro nei cantieri. Da quel momento la sua impresa cresce fino a diventare una realtà industriale con esportazioni internazionali.

Il film, della durata di 52 minuti, è prodotto da OMC Axles & Trailers, società che ha acquisito nel 2021 le ex Officine Calabrese, e include testimonianze di numerosi protagonisti legati alla storia industriale e familiare dell’azienda.

Nel corso dell’evento si discuterà anche del percorso di rilancio del sito industriale e del valore storico dell’impresa nel contesto dello sviluppo produttivo pugliese. Il progetto si inserisce nel programma “Bari e Barletta-Andria-Trani (BAT) Capitali della Cultura d’Impresa 2026” di Confindustria.

Interverranno rappresentanti istituzionali, imprenditori e familiari di Giuseppe Calabrese, oltre al regista e al produttore del documentario. In programma proiezione, testimonianze e interventi conclusivi istituzionali.



