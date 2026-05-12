Bari, cigno nero nel porto vecchio: da tre giorni sorprende residenti e passanti

BARI - Un cigno nero è diventato in queste ore una presenza inattesa e suggestiva nel porto vecchio di Bari, dove da tre giorni viene avvistato con regolarità tra le acque calme dello specchio portuale. Anche nella mattinata odierna l’animale è tornato a farsi vedere, attirando curiosità e stupore sul Lungomare.

Il cigno è stato osservato mentre scivolava sull’acqua, diventando rapidamente oggetto di fotografie da parte di runner e canottieri che si trovavano in zona. La scena ha richiamato l’attenzione di numerosi passanti, che si sono fermati per assistere all’insolito spettacolo.

Secondo quanto riportato, l’animale avrebbe poi reagito all’avvicinarsi di un’imbarcazione, ritenuta troppo ravvicinata, allontanandosi e spiccando il volo lungo la linea di costa.

La presenza del cigno nero, specie non comune in ambiente urbano e portuale, continua a destare interesse e interrogativi tra i cittadini, che ne seguono gli spostamenti da terra e dal mare.