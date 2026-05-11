Bari: la scrittrice Annalisa Adamo Aymone presenta il libro “Mi riguarda, ci riguarda”

BARI - La democrazia parte da una presa di coscienza individuale e collettiva che tutto ciò che accade vicino o lontano da noi ci riguarda. Le cronache giornaliere ci dimostrano che la forza di una democrazia dipendono in primo luogo dal posto che occupano i diritti e le libertà fondamentali delle persone, non solo nell’ordinamento giuridico di un paese ma, altresì nella programmazione e nell’azione politica quotidiana, mettendo al primo posto la cultura al fine di non indietreggiare nella barbarie, nel degrado, nell’illegalità e nell’ingiustizia.

Se ne parla a Bari in due giorni di incontri dal titolo ‘Cinema e Libertà’ e ‘La democrazia ambientale’ con Annalisa Adamo Aymone, autrice del saggio edito da ERF “Mi riguarda, ci riguarda”, un libro che affronta le categorie logiche della democrazia partendo dal vivente e sottolineando che la democrazia ambientale non è fatta solo di paesaggio, bellezze storiche e artistiche ma anche di media, informazione, educazione e relazioni. Proprio sulle relazioni con l’Altro la democrazia ambientale si gioca la buona parte delle possibilità di esistere. Il libro fotografa un anno incandescente segnato da eventi che hanno sconvolto l’ordine mondiale e la storia dell’umanità, sottolineando quanto l’attualità richieda impegno, senso critico e coraggio.

Annalisa Adamo Aymone ha ricoperto numerosi incarichi pubblici, tra cui quello di Assessore agli Affari Generali ed Istituzionali del Comune di Taranto, all’Ambiente e alle Risorse Umane, dopo aver diretto altresì il Patrimonio e l’Archivio storico dello stesso comune, ed è editorialista della testata nazionale ‘Italia libera’, fondata da Vittorio Emiliani e Igor Staglianò, per le politiche pubbliche, democrazia, cultura e ambiente.

All’incontro “Cinema e Libertà” che si terrà il 19 maggio p.v. alle ore 18,00, presso AncheCinema, c.so Italia 112, oltre all’intervento dell’autrice del saggio Annalisa Adamo Aymone, daranno il loro contributo Andrea Costantino (direttore AncheCinema), Mimmo Mongelli (regista e produttore) e Livio Costarella (giornalista de ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’) che modererà il dibattito su uno dei temi più controversi del momento.

L’incontro “La democrazia ambientale” sarà tenuto da Annalisa Adamo Aymone e da Massimo Moretti (professore Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali Uniba) il 20 maggio p.v. presso PRINZ ZAUM, in via Cardassi 93, alle ore 19,00. Modererà il dibattito Fulvio Colucci (giornalista de ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’).



