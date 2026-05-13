Bari, mostra sulla storia dell’agopuntura: tre giorni di eventi per il decennale della SAML

BARI - La Scuola di Agopuntura Multitecnica Lam celebra il suo decimo anniversario con la “Mostra fotografica e documentale sulla storia dell’agopuntura”, in programma dal 15 al 17 maggio presso il Colonnato del Palazzo della Città Metropolitana di Bari.

L’inaugurazione si terrà venerdì 15 maggio alle ore 10.00 nell’ambito delle iniziative promosse dalla scuola barese di agopuntura, istituto di formazione extrauniversitaria accreditato dalla Regione Puglia, in collaborazione con la SIAROM.

La mostra, a ingresso libero e patrocinata da Regione Puglia, Comune di Bari e Città Metropolitana di Bari, sarà visitabile il 15, 16 e 17 maggio dalle 9 alle 19.

Sing Hee Lam

L’esposizione sarà articolata in due sezioni. La prima approfondirà la storia dell’agopuntura cinese, gli aspetti scientifici della disciplina, il quadro normativo nazionale e il percorso formativo sviluppato dalla scuola SAML nel periodo 2016-2026. La seconda sezione, prevista domenica 17 maggio nella sala conferenze del Palazzo della Città Metropolitana, ospiterà un incontro con esperti sul tema “Agopuntura multitecnica – teoria e casi clinici”.

Nel corso delle tre giornate saranno presenti specialisti della scuola per offrire informazioni e orientamento a cittadini interessati all’agopuntura sia come pazienti sia come futuri allievi.

All’inaugurazione interverranno Paola Romano, assessora alla Cultura del Comune di Bari, Micaela Paparella, consigliera della Città Metropolitana di Bari con delega alla pianificazione territoriale e alla valorizzazione del patrimonio, Sing Hee Lam, fondatore e presidente della scuola SAML, Simonetta Lorusso del comitato organizzativo e il medico Rosario Polizzi, coordinatore dell’iniziativa.