La Puglia protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026

ph_Giulia Fasano

TORINO - Dal 14 al 18 maggio la Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 ospita una presenza pugliese sempre più ampia e strutturata. Regione Puglia, Puglia Culture e il Consiglio Regionale della Puglia – Biblioteca “Teca del Mediterraneo” partecipano alla principale manifestazione letteraria italiana con uno stand istituzionale dedicato all’editoria regionale.

Lo spazio Puglia, realizzato in collaborazione con APE – Associazione Pugliese Editori, si sviluppa su circa 300 metri quadrati ed è ispirato quest’anno al tema del mare. All’interno trovano posto 41 case editrici pugliesi e un fitto calendario di circa 60 appuntamenti tra presentazioni, incontri e laboratori.

Tra gli editori presenti figurano Adda Editore, Besa Muci, Cacucci Editore, Edizioni dal Sud, LiberAria, Schena Editore, WIP Edizioni e molte altre realtà del territorio.

Lo stand ospita inoltre un’area dedicata ai laboratori promossi dalla Biblioteca “Teca del Mediterraneo”, con attività curate dal disegnatore Bonelli Alessio Fortunato e dall’illustratore Pino Inciardi. Durante il Salone sarà distribuito anche il catalogo Illustrazione in Puglia 2026, che raccoglie le opere di 95 illustratrici e illustratori pugliesi.

L’assessora regionale alla Cultura e alla Conoscenza ha sottolineato come la partecipazione al Salone rappresenti «il risultato di un percorso di crescita costante dell’editoria regionale», evidenziando il lavoro svolto per costruire un vero sistema del libro pugliese capace di mettere in rete editori, biblioteche, festival e operatori culturali.

Anche il presidente di Puglia Culture, Paolo Ponzio, ha definito il Salone di Torino «un appuntamento irrinunciabile» per raccontare la vitalità culturale della Puglia attraverso l’editoria e i nuovi linguaggi creativi.

Nel programma figurano incontri con autori, editori e personalità della cultura, tra cui Gianrico Carofiglio, Lino Guanciale, Telmo Pievani, Luca Bianchini e Michele Emiliano.

Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su Puglia Culture – Libro e Lettura.



