Bari-New York: United Airlines lancia il nuovo volo diretto per Newark

BARI – È stato inaugurato il nuovo collegamento diretto tra Bari e Newark/New York operato da United Airlines, che diventa così l’unica compagnia aerea a offrire un volo non-stop tra la Puglia e gli Stati Uniti.

Il servizio stagionale, attivo con quattro frequenze settimanali, è stato avviato con l’arrivo del primo volo all’aeroporto “Karol Wojtyła” di Bari e rientra nel più ampio programma estivo 2026 della compagnia americana, che prevede fino a 15 voli giornalieri tra Italia e Stati Uniti.

Secondo United Airlines, la nuova rotta rafforza il ruolo dell’hub di Newark e amplia le opportunità di collegamento tra il Sud Italia e il Nord America, con accesso a oltre 55 destinazioni nelle Americhe.

Le istituzioni locali hanno accolto con soddisfazione l’iniziativa. Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha sottolineato come il collegamento rappresenti “un ponte tra culture e un’opportunità di crescita economica e turistica”, mentre Aeroporti di Puglia ha evidenziato il valore strategico della nuova rotta per l’internazionalizzazione del territorio. Anche il Comune di Bari ha parlato di una “nuova stagione per la città, sempre più attrattiva a livello globale”.

Il volo sarà operato con Boeing 767-300ER, configurato con tre classi di servizio: Polaris Business, Premium Plus ed Economy, offrendo ai passeggeri un collegamento diretto tra la Puglia e la Grande Mela senza scali.