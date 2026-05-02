Challenger di Cagliari: Arnaldi e Cadenasso in semifinale, fuori Berrettini

FRANCESCO LOIACONO - Proseguono i quarti di finale del torneo Challenger 175 di Cagliari con risultati importanti per il tennis italiano.

Nel singolare, Matteo Arnaldi supera il portoghese Nuno Borges al termine di una lunga battaglia chiusa 6-3 6-7 7-6, conquistando l’accesso alla semifinale. Successo anche per Gianluca Cadenasso, che si impone 6-4 5-7 6-3 sull’olandese Jesper De Jong e continua il suo cammino nel torneo.

Si ferma invece Matteo Berrettini, sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 4-6 6-3 6-4, al termine di una partita combattuta ma ribaltata dall’avversario.

Negli altri incontri, l’argentino Roman Andres Burruchaga ha avuto la meglio sull’americano Marcos Giron per 3-6 6-2 7-6, conquistando anche lui un posto tra i migliori quattro.

Nel doppio, avanzano alla semifinale il ceco Petr Nouza e l’austriaco Neil Oberleitner grazie al 7-6 6-2 sugli statunitensi Benjamin Kittay e Ryan Seggerman. Prosegue il torneo anche per la coppia ceca Adam Pavlasek–Patrik Rikl, vincente 6-2 6-2 contro i neozelandesi Finn Reynolds e James Watt, mentre gli americani Mac Kiger e Reese Stalder superano 6-4 4-6 10-6 il duo composto dal tedesco Constantin Frantzen e dall’olandese Robin Haase.