Bari, sbarcati 152 migranti dalla nave Ong Solidaire: accoglienza e identificazione in porto

BARI - Sono 152 i migranti arrivati nella mattinata di oggi nel porto di Bari a bordo della nave della Ong Solidaire, impegnata in operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale.

Tra i passeggeri ci sono 27 minori non accompagnati e tre donne. I migranti provengono principalmente da Egitto, Bangladesh e Pakistan. Secondo quanto riferito, erano stati intercettati e soccorsi in mare a circa 33 miglia nautiche dalle coste libiche, prima di essere scortati fino al porto pugliese dalla Guardia Costiera italiana.

Alcune delle persone sbarcate presentavano segni compatibili con ustioni, probabilmente conseguenza delle condizioni del viaggio e dell’esposizione prolungata.

Le operazioni di accoglienza sono state coordinate dalla Prefettura di Bari insieme all’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale e alla Questura di Bari. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della Croce Rossa e i servizi sanitari territoriali per le prime cure e la valutazione delle condizioni di salute.

Dopo le procedure di identificazione e fotosegnalamento, i migranti saranno trasferiti nei centri di prima accoglienza previsti dal sistema nazionale di riparto.

Nel frattempo, è atteso un ulteriore arrivo nel porto di Brindisi: altri 166 migranti viaggeranno a bordo della nave umanitaria Sea-Watch 5, impegnata in ulteriori operazioni di salvataggio. Durante la notte l’equipaggio ha effettuato un terzo intervento, recuperando 13 persone da un’imbarcazione in vetroresina in difficoltà nel Mediterraneo centrale.