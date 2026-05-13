Putignano dice “Stop Omolesbobitransfobia”: il 17 maggio eventi e spettacoli nel centro cittadino

PUTIGNANO - La Consulta Giovanile della Città di Putignano promuove per domenica 17 maggio 2026 l’evento “Stop Omolesbobitransfobia”, organizzato in collaborazione con Onde Culturali APS e con il supporto dell’Amministrazione comunale di Putignano.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi del rispetto, dell’inclusione e della tutela dei diritti umani, contrastando ogni forma di discriminazione legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

Il programma della serata prenderà il via alle ore 18 in Piazza XX Settembre con il raduno dei partecipanti e la realizzazione collettiva del telo “Stop Omolesbobitransfobia”, momento simbolico e partecipativo aperto alla cittadinanza.

Alle ore 19 è prevista l’inaugurazione del cartello permanente “STOP Omolesbobitransfobia”, accompagnata da interventi istituzionali e dalla presenza di ospiti, come segno concreto di impegno contro ogni forma di odio e discriminazione.

Successivamente, alle ore 20, il telo realizzato durante la manifestazione sarà affisso presso il Museo Romanazzi-Carducci.

La serata si concluderà in Piazza Plebiscito, dove dalle 20.30 alle 22.30 andrà in scena un Drag Queen Show, appuntamento dedicato all’intrattenimento e alla celebrazione della libertà di espressione e della diversità.