Bari, trovato un teschio tra la vegetazione di Parco Maugeri: area chiusa per i rilievi

BARI - Momenti di forte tensione questa mattina a Parco Maugeri, dove una donna che stava passeggiando con il proprio cane ha rinvenuto un teschio tra la vegetazione dell’area verde.

Scattato immediatamente l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica, che hanno avviato i rilievi per accertare la natura del ritrovamento e cercare di risalire all’identità dei resti.

L’area è stata transennata e l’accesso al parco temporaneamente interdetto per consentire lo svolgimento delle operazioni investigative in sicurezza. Presente anche il magistrato di turno, che sta coordinando gli accertamenti insieme agli investigatori.

Al momento non vengono escluse ipotesi sulla provenienza dei resti, mentre proseguono le attività tecniche e gli approfondimenti investigativi.