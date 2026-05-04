Barletta, rissa fuori da un locale in piazza Marina: 11 giovani raggiunti da misure cautelari

BARLETTA - È scattata un’operazione dei Carabinieri che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza cautelare nei confronti di undici persone, tra arresti domiciliari e obblighi, accusate a vario titolo di rissa aggravata, tentata rapina, lesioni personali e danneggiamento.

Gli indagati sono tutti giovani, residenti tra Barletta e Cerignola, e sarebbero coinvolti nei fatti avvenuti nella notte tra l’1 e il 2 marzo 2025 nei pressi di un locale di piazza Marina, nel centro cittadino di Barletta.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, alcuni degli indagati, a bordo di un’auto, avrebbero tentato di investire un gruppo di ragazzi appena uscito dal locale, per poi darsi alla fuga. Da lì sarebbe scaturito un inseguimento culminato in una violenta colluttazione, con pugni, schiaffi e calci.

Nel corso dello scontro, sei persone tra i 19 e i 27 anni hanno riportato ferite lievi. Alcuni sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Ospedale Dimiccoli, mentre altri sono stati assistiti sul posto dal personale del 118.

Fondamentali per la ricostruzione dei fatti sono risultate le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno consentito agli investigatori di delineare le fasi dell’episodio.

I dettagli completi dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista nella caserma di Trani alle ore 11, alla presenza dei Carabinieri del Comando Provinciale di Trani e dei militari di Cerignola.