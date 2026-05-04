Carmiano, spettacolo teatrale 'Mavra' al Cineteatro Lumiere



CARMIANO (LE) - Proseguono gli eventi nella città di Carmiano: venerdì 8 maggio alle ore 20:30, presso il Cineteatro Lumiere, si terrà lo spettacolo teatrale 'Mavra', liberamente ispirato al racconto “L’inverno del diciotto” di Piero Manni. - Proseguono gli eventi nella città di Carmiano: venerdì 8 maggio alle ore 20:30, presso il Cineteatro Lumiere, si terrà lo spettacolo teatrale 'Mavra', liberamente ispirato al racconto “L’inverno del diciotto” di Piero Manni.





Un paesino del Sud, la guerra, la gente, le sue abitudini e dicerie, fanno da sfondo a questa storia, raccontata da tre donne che, come le tre Moire del mito, continuano a tessere quasi a monito per le generazioni future.





La protagonista è Caterina, donna molto bella e lavoratrice, che si barcamena tra i meandri dell’invidia e delle maldicenze delle donne del paese. In una notte nevosa e fredda viene abusata da quattro uomini.





Il paese non glielo perdona e non le perdona soprattutto il fatto di portare in grembo il frutto della violenza subita.





In seguito, una serie di morti strane e violente i cui carnefici scompaiono misteriosamente si verificano nel piccolo borgo dove tutti si conoscono e si studiano giorno per giorno. Un paese che, già prostrato dalle difficoltà e dalle privazioni della guerra, tace di fronte a queste violenze, dove gli uomini in grado di lavorare non ci sono, dove sono rimaste solo le donne, i bambini e i vecchi.





Sono le donne, rimaste sole a governare i campi, a crescere i figli e a conservare e tramandare i loro doveri, i divieti, le privazioni e i dolori. Chi vi si oppone, o tenta di farlo, è prontamente risospinto in un’ostilità energica e condivisa.





Tematica





La levatrice metafora di un sesso, quello femminile, succube della violenza e degli umori maschili riesce però a riscattarsi, attingendo al sapere ancestrale, strumento da tanti temuto, che nella pièce viene filato e ordito dalle tre narratrici.

La protagonista apre una porta verso un’identità femminile che abbandonando la dolcezza del focolare e la costante sottomissione all’uomo, riscopre ed esprimere la più schietta ferinità della baccante infuriata davanti ad un mondo che vorrebbe vederla soltanto subire e tacere.





Informazioni





Regia e Drammaturgia a cura di: Anna DIMITRI

In scena: Marianna COMPAGNONE, Anna DIMITRI, Anna GIAFFREDA, Stefania Robassa, Anna Cinzia VILLANI

Spettacolo Teatrale – 8 maggio 2026 ore 20.30 presso Cineteatro Lumiere, Carmiano

Prodotto dall’Associazione Mirart aps, il Patrocinio del Comune di Carmiano in collaborazione con Uilt e l’Associazione Araba Fenice