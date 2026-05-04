Palazzo Pesce, maggio 2026: musica tra cantautorato, jazz e grandi omaggi

MOLA DI BARI - A Palazzo Pesce si prepara un ricco calendario di concerti tra aprile e maggio 2026, con una programmazione che attraversa cantautorato italiano, musica d’autore, jazz e repertori internazionali, ospitati tra la Sala Etrusca e gli spazi storici della struttura.

Si parte venerdì 8 maggio alle ore 21.00 con “Banana Republic – Dalla, De Gregori, Ron”, progetto che richiama lo storico live dei tre cantautori italiani Lucio Dalla, Francesco De Gregori e Ron. Sul palco Tony Quadrello (voce e chitarra), Francesco Galizia (fisarmonica e sax) e Leo Torres (pianoforte) reinterpretano un repertorio che ha segnato la storia della musica d’autore italiana.

Sabato 9 maggio, sempre alle 21.00, spazio a “Le canzoni dei ricordi” con Luciana Negroponte, Alessandro Binetti e Doni Antonelli. Il progetto attraversa alcuni dei grandi classici della musica italiana, da Domenico Modugno a Mina, passando per Pino Daniele, Francesco De Gregori e Mia Martini, in un intreccio di memoria e interpretazione contemporanea.

Il 15 maggio, nella Sala Etrusca, va in scena “Caterina Mina Ornella”, omaggio alle grandi voci femminili degli anni ’60 e ’70, con Stefania Dipierro e Piero Vincenti. Il concerto ripercorre le carriere di tre icone della musica italiana: Caterina Caselli, Mina e Ornella Vanoni, protagoniste di una trasformazione culturale e sociale attraverso la musica.

Il 16 maggio è dedicato a “Navigare tra musica e parole – Il mondo di Ivano Fossati”, con Gianna Montecalvo, Michele Campobasso e Giorgio Vendola. Il progetto rende omaggio a Ivano Fossati, autore tra i più raffinati della scena italiana, le cui canzoni sono state interpretate da grandi voci come Mina, Mia Martini e Fiorella Mannoia.

Il 23 maggio la Sala Etrusca ospita “Viaggio in Brasile”, con Paola Arnesano e Antonio Laviero, un percorso tra bossa nova e musica popolare brasiliana, sulle orme di artisti come Antônio Carlos Jobim, Chico Buarque, Djavan e João Bosco.

Il mese si chiude il 29 maggio con un recital per violoncello e pianoforte dedicato alla musica del Novecento europeo, con musiche di Benjamin Britten e Dmitrij Šostakovič, interpretate da Irina Vilegzhanina e Liubov Gromoglasova.

Una programmazione che conferma Palazzo Pesce come spazio di riferimento per la musica dal vivo in Puglia, capace di coniugare memoria, ricerca e interpretazione contemporanea in un dialogo continuo tra generi e generazioni.