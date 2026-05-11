BeppElia porta la sua 'Lezione di Scrittura Creativa' nella Sala Astràgali a Lecce



L’artista, accompagnato da Der professor Clyde Crushcup, coinvolge il pubblico in uno spettacolo mai proposto prima a Lecce. Martedì 14 maggio, ore 20.30 Sala Astràgali, Via Giuseppe Candido, 23, Lecce





LECCE - È un appuntamento inedito quello che si tiene giovedì 14 maggio, a partire dalle 20.30, nella Sala Astràgali, a Lecce per la rassegna Teatri a Sud di Astràgali Teatro. Si tratta della "Lezione di Scrittura Creativa" di BeppElia che sale sul palco insieme al Der professor Clyde Crushcup, alias Davide Toriano, per una performance che coinvolge direttamente gli spettatori.





Proprio al pubblico l’artista fa scegliere una canzone, molto nota, tra quelle a sua disposizione, cancellando poi il testo del brano selezionato e riscrivendolo affrontando un argomento preciso con l’aiuto dei presenti coinvolti; il brano viene infine cantato dallo stesso BeppElia insieme al pubblico. Nella riscrittura del pezzo scelto, viene inoltre inserita una parola o una frase in dialetto salentino che possa fare riferimento al territorio locale.





L’idea prende spunto dal "brainstorming", letteralmente "tempesta di cervelli", che si basa sull'idea di "utilizzare il cervello per prendere d'assalto un problema" in modo creativo e collettivo. Si tratta chiaramente di una performance totalmente improvvisata, ma che permette all’artista, ogni volta che va in scena, di creare un lavoro differente. È la prima volta che a Lecce viene proposto uno spettacolo di questo genere.





BeppElia, personalità poliedrica e vulcanica, è chitarrista, cantante, ideatore e organizzatore di concerti e di spettacoli che uniscono musica, narrazione e teatro. Noto anche per la band Anima Lunae, di cui è frontman, Elia ha raccontato la storia musicale salentina nel libro+cd "La storia siamo ahinoi". Recentemente, nel 2025, ha portato in scena lo spettacolo "Ma l'amore no". Ha tenuto dei corsi di scrittura creativa presso il Dams e Isufi a Lecce, intervenendo non solo sul testo, ma anche sulla musica.





La rassegna Teatri a Sud è ideata da Astràgali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.



