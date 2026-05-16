Bisceglie, alle Vecchie Segherie Mastrototaro la presentazione teatrale del libro “Il coraggio di essere felice” di Eleonora Celestino

BISCEGLIE - Le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano domenica 17 maggio alle 18:30 un evento che intreccia letteratura, teatro e memoria del territorio. La psicologa Eleonora Celestino presenterà il suo libro “Il coraggio di essere felice” attraverso una messa in scena che supera il formato tradizionale della presentazione editoriale.

L’appuntamento sarà infatti una rappresentazione teatrale costruita su storie vere contenute nel volume. Con il sottofondo musicale dei Pink Floyd, l’autrice interpreterà alcuni passaggi del testo, mentre attori daranno corpo alle vicende narrate, trasformando la pagina scritta in esperienza scenica.

Il libro nasce dall’esperienza professionale dell’autrice durante il tirocinio svolto presso l’ex “Casa Divina Provvidenza” di Bisceglie, oggi “Universo Salute – Opera Don Uva”, dove ha lavorato a stretto contatto con pazienti dell’ospedale psichiatrico e dell’istituto ortofrenico.

Celestino ha scelto di andare oltre la dimensione clinica, dedicando tempo all’ascolto diretto delle persone e raccogliendo testimonianze, ricordi e frammenti di vita di chi ha trascorso lunghi periodi all’interno della struttura. Un materiale umano che diventa il nucleo del libro.

Attraverso questa esperienza, l’autrice costruisce una narrazione che restituisce dignità a storie spesso rimaste invisibili, trasformando il vissuto individuale in riflessione collettiva sul tema della libertà interiore e del riconoscimento della persona oltre la malattia.

L’evento alle Vecchie Segherie si propone così come un incontro tra letteratura, teatro e memoria sociale, in cui il racconto diventa strumento di consapevolezza e restituzione del vissuto umano.