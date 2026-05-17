Bisceglie, Francesca Crescentini alle Vecchie Segherie: incontro con l’autrice di “La vendetta è un ballo in maschera”

BISCEGLIE - Le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie ospiteranno venerdì 22 maggio, alle 19:30, Francesca Crescentini, tra le voci più seguite della divulgazione letteraria italiana. L’autrice presenterà il suo ultimo libro, “La vendetta è un ballo in maschera. Un anno con Il Conte di Montecristo”, pubblicato da Einaudi.

A dialogare con la scrittrice sarà Ilenia Caito, curatrice del gruppo di lettura “Trucioli” delle Vecchie Segherie.

Il volume nasce dall’esperienza personale di Crescentini con uno dei grandi classici della letteratura mondiale, Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. L’autrice trasforma la lettura del romanzo in un viaggio narrativo e culturale, esplorando temi universali come identità, giustizia, riscatto e desiderio di rivalsa.

Più che un’analisi accademica, il libro si propone come un percorso coinvolgente tra luoghi, personaggi e suggestioni legate alla storia di Edmond Dantès, con uno stile accessibile e contemporaneo.

Francesca Crescentini, conosciuta online anche con il nome “Tegamini”, vive a Milano e lavora nel campo editoriale e della divulgazione letteraria. Attraverso il suo blog e i suoi canali social è diventata negli anni un punto di riferimento per migliaia di lettori grazie a un linguaggio ironico, pop e immediato.

L’appuntamento alle Vecchie Segherie si inserisce nel calendario di incontri culturali dedicati alla promozione della lettura e del dialogo tra autori e pubblico.



