Bisceglie, si conclude la terza edizione del Gruppo di Lettura “La Leggerezza”: successo per “Letture al buio”

BISCEGLIE - Si è conclusa con grande partecipazione ed emozione la terza edizione del Gruppo di Lettura “La Leggerezza”, promossa da CompagniAurea APS e culminata sabato 16 maggio con la prima edizione di “Letture al buio”, ospitata presso l’Opificio delle Arti “Aurea Factory” di Bisceglie.

L’iniziativa ha proposto un’esperienza immersiva e sensoriale che ha trasformato la lettura in un percorso condiviso tra parole, silenzi, arte ed emozioni, coinvolgendo attivamente il pubblico in una dimensione narrativa non convenzionale.

Il progetto è stato ideato e realizzato dal Gruppo di Lettura “La Leggerezza”, coordinato da Antonio Pasquale, sotto la direzione di Francesco Sinigaglia. Le interpretazioni di Ilaria Di Benedetto e Giorgio Nathan Preziosa hanno guidato i partecipanti in un viaggio evocativo attraverso memoria e percezione, mentre gli interventi visivi e artistici di Iolanda Maria La Notte hanno arricchito l’esperienza con ulteriori suggestioni.

“Letture al buio” ha rappresentato l’evento conclusivo di un percorso culturale avviato nell’ottobre 2025, che nel corso dell’anno ha visto la partecipazione di diversi autori contemporanei, tra cui Katiuscia Nazzarini, Martina Muci, Rosanna Pasculli, Lorenzo Palumbo e Yari Selvetella.

Un’iniziativa che ha confermato l’obiettivo del progetto: creare spazi di incontro tra letteratura, arti performative e comunità, valorizzando la lettura come esperienza condivisa e profondamente sensoriale.