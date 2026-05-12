Corato, boom di presenze per la terza Sagra della Carne di Cavallo: successo per “La Primavera Fest”

CORATO - Grande partecipazione a Corato per la terza edizione della Sagra della Carne di Cavallo, inserita nel cartellone de “La Primavera Fest”, che per un intero weekend ha trasformato il borgo cittadino in un grande spazio dedicato a tradizione, gastronomia, musica e convivialità.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Corato e da Puglia Culture con il patrocinio di Confcommercio Bari-BAT, Camera di Commercio di Bari, GAL Le Città di Castel del Monte e Ministero del Made in Italy e delle Imprese, ha registrato un vero boom di presenze, attirando visitatori da tutta la Puglia.

Le strade del centro storico si sono animate tra stand gastronomici, spettacoli, musica dal vivo e iniziative dedicate alla valorizzazione delle eccellenze locali. Famiglie, giovani e turisti hanno preso parte alle due serate, contribuendo a rendere l’evento uno dei più partecipati della primavera pugliese.

Determinante, secondo gli organizzatori, la collaborazione delle attività food & beverage del borgo, che hanno lavorato in sinergia per garantire qualità dell’offerta e accoglienza.

Soddisfatto il presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Corato, Luigi Menduni:

“Questa terza edizione ha confermato quanto la Sagra della Carne di Cavallo sia ormai diventata un appuntamento atteso e riconosciuto sul territorio regionale. Abbiamo visto il borgo pieno di persone, famiglie, giovani e turisti che hanno scelto Corato per vivere due serate all’insegna delle tradizioni, del gusto e della convivialità”.

Menduni ha sottolineato anche il valore economico e promozionale dell’iniziativa per il territorio:

“Oggi possiamo dire con orgoglio che questo è un evento che non si può più fermare negli anni a venire, grazie alla partecipazione massiccia registrata e soprattutto per l’importante indotto commerciale che riesce a generare per la città di Corato”.

Bilancio dunque positivo per la manifestazione, che conferma Corato come punto di riferimento per eventi capaci di unire cultura gastronomica, intrattenimento e valorizzazione del commercio locale.