Carovigno si conferma Bandiera Blu 2026: premiata ancora la qualità del mare e del territorio



CAROVIGNO (BR) - Nella giornata odierna si è tenuta a Roma la conferenza stampa ufficiale per l’assegnazione delle Bandiere Blu 2026 alle località costiere italiane che si distinguono per qualità ambientale, servizi, sostenibilità e valorizzazione del territorio. - Nella giornata odierna si è tenuta a Roma la conferenza stampa ufficiale per l’assegnazione delle Bandiere Blu 2026 alle località costiere italiane che si distinguono per qualità ambientale, servizi, sostenibilità e valorizzazione del territorio.





È con grande soddisfazione che il Comune di Carovigno annuncia la riconferma della Bandiera Blu anche per la stagione turistica 2026, prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE).





Un traguardo importante che testimonia il costante impegno dell’Amministrazione Comunale nella tutela dell’ambiente, nella salvaguardia del patrimonio naturale e culturale e nella valorizzazione della costa carovignese, oltre all’eccellente qualità delle acque marine del territorio.





Anche quest’anno la Bandiera Blu sventolerà sulle spiagge simbolo di bellezza, accoglienza e identità territoriale, rappresentando un motivo di orgoglio per tutta la comunità.





L’Assessore all’Ambiente, Annamaria Sapinaro, dichiara: "Questo riconoscimento è il risultato di un lavoro costante e condiviso tra istituzioni, operatori turistici, associazioni e cittadini che ogni giorno contribuiscono concretamente alla tutela del patrimonio naturale della nostra costa. A tutti loro va il nostro più sincero ringraziamento".





Il Sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, esprime soddisfazione per il riconoscimento ottenuto: "Continueremo ad investire nella cura e nella sostenibilità del nostro territorio affinché Carovigno possa essere sempre più un punto di riferimento del turismo sostenibile in Puglia".





L’Amministrazione Comunale rivolge inoltre un ringraziamento al Claudio Mazza, Presidente della Fondazione FEE Italia, con il quale prosegue un percorso condiviso orientato all’educazione ambientale e alla sostenibilità.