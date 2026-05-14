Ostuni conquista per la 32ª volta la Bandiera Blu: confermata l’eccellenza della costa ostunese



OSTUNI (BR) - La Città di Ostuni conquista ancora una volta la Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere che si distinguono per qualità delle acque, sostenibilità ambientale, servizi e gestione del territorio. - La Città di Ostuni conquista ancora una volta la Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere che si distinguono per qualità delle acque, sostenibilità ambientale, servizi e gestione del territorio.





Con quella del 2026, Ostuni raggiunge il prestigioso traguardo della 32ª Bandiera Blu della sua storia, confermandosi tra le realtà balneari più virtuose e premiate d’Italia.





Un risultato che testimonia il costante impegno nella tutela del patrimonio ambientale e nella valorizzazione della costa ostunese, simbolo identitario della Città Bianca e punto di riferimento del turismo nazionale e internazionale.





Le spiagge premiate per il Comune di Ostuni sono: Creta Rossa, Lido Fontanelle, Lido Stella, Litorale Parco Dune Costiere, Litorale Rosa Marina e Litorale Torre Canne Sud.





La cerimonia ufficiale di consegna delle Bandiere Blu 2026 si è svolta a Roma presso la Sala Convegni del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, alla presenza dei rappresentanti istituzionali dei Comuni premiati.





A rappresentare il Comune di Ostuni era presente l’ing. Federico Ciraci, dirigente dell’Ufficio Ambiente.





"Questo importante riconoscimento – dichiara il Commissario Prefettizio del Comune di Ostuni, dott.ssa Pasqua Erminia Cicoria – costituisce motivo di orgoglio per tutta la comunità cittadina e premia il lavoro svolto negli anni sul fronte della tutela ambientale, della qualità dei servizi e della valorizzazione del territorio. La Bandiera Blu non è soltanto un vessillo, ma il simbolo di una visione orientata alla sostenibilità, all’accoglienza e alla salvaguardia del nostro straordinario patrimonio costiero. Allo stesso tempo, essa costituisce uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione nel percorso di tutela e valorizzazione sostenibile del territorio. La conferma della Bandiera Blu è inoltre un importante strumento di promozione turistica, capace di rafforzare ulteriormente l’immagine di Ostuni quale meta di eccellenza del panorama pugliese ed italiano".