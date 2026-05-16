Cavallino, multe autovelox: verbali annullati dal Giudice



FRANCESCO GRECO - CAVALLINO (LE) – Ancora un sentenza favorevole agli automobilisti nella lunga dialettica con quel micidiale strumento che è l’autovelox. Nello specifico: quello di Cavallino, alle porte di Lecce. – Ancora un sentenza favorevole agli automobilisti nella lunga dialettica con quel micidiale strumento che è l’autovelox. Nello specifico: quello di Cavallino, alle porte di Lecce.





Il Giudice di Pace di Lecce, con una sentenza emessa qualche giorno fa, ha annullato due verbali inerenti l’eccesso di velocità elevati dalla Polizia Locale del suddetto Comune.





I verbali prevedevano una sanzione abbastanza esosa, la decurtazione punti e perfino la sospensione della patente.





A ragione di questa estrema eventualità, il malcapitato automobilista ha deciso di proporre ricorso presso il Giudice del capoluogo salentino, facendosi rappresentare e difendere dall’Avv. Valentina Corsano (nella foto) valente professionista del Foro di Lecce (con studi professionali nei popolosi centri di Taviano e Racale, a due passi da Gallipoli).





Sentenza favorevole e automobilista “salvo”: entrambi i verbali infatti sono stati annullati, perché, dinanzi alle contestazioni mosse dall’Avv. Corsano, il Comune non ha fornito alcuna prova in ordine alla legittimità del proprio operato.





Nello specifico: non ha depositato il contratto di appalto tra il medesimo e la ditta vincitrice dello stesso, oltre a non aver fornito prova delle relative verifiche e tarature sull’apparecchiatura autovelox che ha registrato le violazioni.





Inoltre, il Giudice di Pace ha anche rilevato l’illegittimità del verbale opposto per una inidonea segnalazione dello strumento di rilevazione della velocità.





E quindi, le doglianze sollevate dall’Avv. Corsano sono state accolte, i verbali impugnati annullati e l’automobilista non subirà alcuna decurtazione dei punti e tantomeno la sospensione della patente. Sospiro, anzi, sospirone di sollievo!















