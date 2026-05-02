Lecce, Gaby Jean rientra dall’infortunio e punta alla salvezza
FRANCESCO LOIACONO - Il difensore francese Gaby Jean è tornato a disposizione del Lecce dopo un lungo stop per infortunio, facendo il suo rientro nella sfida contro il Verona al “Bentegodi”, valida per la 34ª giornata di Serie A.
Per il centrale si tratta della terza presenza in campionato in questa stagione, segnata finora da un percorso condizionato dai problemi fisici. Il suo ritorno rappresenta una risorsa importante per la formazione salentina in vista del finale di stagione.
Nel corso della sua carriera, Gaby Jean ha vestito le maglie di Montceau Bourgogne, Annecy, Louhans-Cuiseaux, della squadra B del Montceau Bourgogne e dell’FC Lyon, maturando esperienza tra i campionati francesi minori prima dell’approdo in Italia.
Il tecnico Eusebio Di Francesco punta sul difensore per rafforzare il reparto arretrato nelle ultime decisive gare del campionato. L’obiettivo del Lecce resta infatti la permanenza in Serie A, in una lotta salvezza ancora aperta e molto combattuta.