Conversano, restaurate le sei fontane storiche dell’Acquedotto Pugliese nel centro antico

Si sono conclusi a Conversano i lavori di recupero delle sei fontane storiche dell’Acquedotto Pugliese situate nel centro storico cittadino. Gli interventi hanno interessato le fontane di via Porta Antica, Arco del Carmine, Porta Tarantina, via Martucci, via XXIV Maggio e Largo San Cosma, restituendo decoro e piena funzionalità a strutture considerate simboliche per la memoria urbana della città.

Il progetto di restauro ha previsto la pulizia delle superfici, il ripristino degli elementi originari, la valorizzazione dell’impianto storico e la sistemazione della basolatura circostante. L’intervento rientra nel più ampio programma finanziato attraverso i fondi Pinqua, grazie ai quali sono stati già riqualificati anche gli archi storici e la toponomastica del centro antico.

«È un risultato importante, fortemente voluto dalla nostra amministrazione, che ha creduto nella necessità di restituire valore e cura ai luoghi identitari della città», ha dichiarato il candidato sindaco Giuseppe Lovascio.

Il completamento dei lavori rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione del centro storico di Conversano, con l’obiettivo di renderlo sempre più curato, accogliente e rispettoso della propria identità storica e culturale.