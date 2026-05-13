Corato, inseguimento ad alta velocità nel centro: fermato un 15enne su auto rubata

CORATO - Ancora tensione a Corato per un nuovo episodio legato alla microcriminalità. A tre giorni dal tentato furto in appartamento avvenuto domenica, nella serata di lunedì una pattuglia della Polizia Locale ha intercettato una Fiat Punto risultata rubata poche ore prima a Ruvo di Puglia.

L’auto, con a bordo tre giovani, non si è fermata all’alt degli agenti facendo scattare un inseguimento ad alta velocità lungo le strade cittadine. Secondo quanto riferito dal comandante della Polizia Locale Michele Bucci, la vettura ha attraversato via Andria e via Mereù a forte velocità, fino a schiantarsi contro alcune auto parcheggiate.

Dopo l’impatto, i tre occupanti hanno tentato di fuggire a piedi. Gli agenti sono riusciti a bloccare immediatamente uno dei ragazzi, un 15enne già noto alle forze dell’ordine, mentre gli altri due sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Il minorenne, su disposizione del magistrato del Tribunale per i Minorenni, è stato affidato ai genitori e sarà denunciato a piede libero.

Sull’episodio indaga anche il Commissariato di Polizia di Corato, che ha avviato le ricerche dei due fuggitivi, segnalati nella zona della velostazione tra via Ardigò e via Bernini. L’area è stata monitorata per diverse ore anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza.