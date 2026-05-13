Roberta Bertacchi, a processo l’ex fidanzato: accusato di maltrattamenti aggravati

CASARANO - Andrà a processo con l’accusa di maltrattamenti aggravati Davide Falcone, ex fidanzato di Roberta Bertacchi, la giovane morta suicida il 31 dicembre 2023.

Lo ha disposto la giudice Anna Paola Capano al termine dell’udienza preliminare, durante la quale i familiari della vittima si sono costituiti parte civile. Il processo inizierà il 5 novembre 2026.

Secondo quanto emerso dalle indagini, Falcone avrebbe sottoposto la ragazza a ripetuti maltrattamenti psicologici, con umiliazioni, offese e atteggiamenti vessatori che sarebbero proseguiti fino a poche ore prima del suicidio.

Tra gli episodi contestati dagli inquirenti vi sarebbe anche una frase pronunciata pubblicamente in un locale: “Perché non ti ammazzi”. Secondo l’accusa, le prevaricazioni sarebbero andate avanti per ore. Poco dopo, Roberta Bertacchi si tolse la vita.