“Corri in Viola” torna a Mola di Bari: sport e sensibilizzazione sulla fibromialgia

MOLA DI BARI - Per il terzo anno consecutivo in Puglia torna, l’evento ludico-motorio non competitivo in programma domenica 10 maggio 2026 alle ore 9:00 ina Mola di Bari.

Si tratta di un appuntamento aperto a tutti, nato con l’obiettivo di sensibilizzare sulla fibromialgia e sulle malattie croniche invalidanti, trasformando il movimento in un gesto concreto di vicinanza e consapevolezza.

Organizzazione e programma

L’iniziativa è promossa da CFU Italia ODV, con referente regionale Valentina Lippolis, insieme alla UISP Comitato Territoriale di Bari, in collaborazione con realtà locali come Associazione Smile Puglia e Plastic Free, con il patrocinio del Comune di Mola di Bari.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali e una sessione di riscaldamento muscolare, seguiti dalla partenza della camminata ludico-motoria di circa 4 km, accessibile a persone di tutte le età. Il percorso sarà accompagnato da una guida turistica, offrendo anche l’opportunità di riscoprire il territorio.

Attività e partecipazione

Durante l’evento sono previsti mercatini, momenti informativi e iniziative dedicate alla sostenibilità ambientale, con attività legate al mondo Plastic Free.

Grazie al supporto dei partner, ai partecipanti saranno forniti gadget come t-shirt, sacca e acqua.

La partecipazione è libera: per iscriversi è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 345 64 34 947. Non è prevista una quota fissa, ma una donazione volontaria, per consentire a tutti di partecipare.

“Corri in Viola” si conferma così non solo come evento sportivo, ma come un messaggio di inclusione e solidarietà: ogni passo diventa un segno concreto di attenzione verso chi convive quotidianamente con queste patologie.