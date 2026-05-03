Bisceglie, lunedì i funerali di Samantha Lacedonia: aperta un’inchiesta per omicidio stradale

BISCEGLIE - Si terranno lunedì 4 maggio alle ore 15:30 a Bisceglie i funerali di, la 21enne morta in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla provinciale tra Ostuni e Ceglie Messapica.

Nel frattempo, la Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale per chiarire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane – che si era trasferita da poco nel Brindisino – era al suo primo giorno di lavoro e stava raggiungendo un locale a Ostuni quando si è scontrata con una Mercedes guidata da un uomo di 83 anni.

Il pubblico ministero ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti, atto necessario per consentire gli accertamenti tecnici utili alle indagini.

La comunità resta scossa per la tragica scomparsa della giovane, mentre proseguono gli approfondimenti investigativi per fare piena luce sull’accaduto.