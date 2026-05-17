Gallipoli, Francesco Napoletano presenta 'New Era Colony' alla Casa degli Artisti



MARIA CRISTINA MARITATI - GALLIPOLI (LE) - La Casa degli Artisti di Gallipoli prosegue le sue celebrazioni per i vent’anni di attività dedicata all’arte, alla creatività e all’incontro. - La Casa degli Artisti di Gallipoli prosegue le sue celebrazioni per i vent’anni di attività dedicata all’arte, alla creatività e all’incontro.





Questa volta la Galleria Permanente dell’artista Giorgio De Cesario ospiterà, come sempre senza fini di lucro, il romanzo fanta-scientifico “New Era Colony” di Francesco Napolitano, musicista, compositore, disegnatore, docente, scrittore e amante dell’arte in tutte le sue forme.





L’appuntamento è per sabato 30 maggio 2026 alle ore 19.30 per trascorrere una serata in compagnia dell’autore, della sua opera e delle sue performances musicali.





Napolitano è reduce dalla seconda edizione del “Lecce Fanta Fest” dove il suo romanzo, premiato da Daniela Rambaldi, si è classificato primo in assoluto grazie alla cura della struttura narrativa e agli stratagemmi visivi e grafici provenienti da altri ambiti quali i video games, la graphic art e la stessa Intelligenza Artificiale.





Lo stesso Napolitano, appassionato delle opere robotiche giapponesi e dei capolavori della fantascienza cinematografica, definisce il suo romanzo come una metafora sull’uomo e sul rapporto con l’ambiente con richiami alla mitologia sumera e giudaico-cristiana.





Nello stesso tempo l’opera non manca di realismo e l’autore dimostra notevoli conoscenze di astrofisica e di tattica militare in una riflessione corale sulla condizione umana e sul senso dell’esistenza con la consapevolezza che in guerra il nemico più terribile è la guerra stessa.





Francesco Napolitano sarà presentato ed intervistato dalla Dott. Domenicaisabella Bono Mariano, anche lei appassionata di fantasy e fantascienza. Inoltre hanno collaborato all’organizzazione dell’evento Raffaele Bono Mariano, Maria Cristina Maritati e l’Assemblea Territoriale di CittadinanzAttiva.





LA CASA DEGLI ARTISTI Residenza D'artista

via Lepanto, 1 Gallipoli



