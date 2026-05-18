'Red Bull 64 Bars Live', sarà Taranto la location della quinta edizione di uno degli appuntamenti live più attesi dell’anno in programma il 3 ottobre alle Case Bianche



TARANTO - Dopo aver portato la cultura urban in palcoscenici d’eccezione e dopo gli appuntamenti di Napoli (Scampia) e Roma (Corviale), RED BULL 64 BARS LIVE annuncia una nuova location: sabato 3 ottobre 2026 il format approda per la prima volta a Taranto, nel quartiere Paolo VI, all’interno del complesso delle Case Bianche, per la sua quinta edizione. - Dopo aver portato la cultura urban in palcoscenici d’eccezione e dopo gli appuntamenti di Napoli (Scampia) e Roma (Corviale), RED BULL 64 BARS LIVE annuncia una nuova location: sabato 3 ottobre 2026 il format approda per la prima volta a Taranto, nel quartiere Paolo VI, all’interno del complesso delle Case Bianche, per la sua quinta edizione.





Una nuova destinazione che conferma l’identità del progetto: riportare il rap nei territori, nei quartieri e nelle periferie. Dopo il triennio a Scampia e il successo straordinario del live al Serpentone di Corviale, RED BULL 64 BARS LIVE continua il suo percorso approdando per la prima volta a Taranto. La nuova location è stata svelata attraverso un video-annuncio ufficiale, girato proprio nella piazza che ospiterà l’evento.





RED BULL 64 BARS LIVE è la celebrazione del rap nella sua forma più pura, attraverso un concept show unic: un palco, barre senza filtri e artisti chiamati a mettere in gioco identità, tecnica e creatività. Quello che nasce in studio si trasforma dal vivo in un’esperienza collettiva, capace di diventare culto.





Il live sarà inoltre disponibile in streaming sul canale YouTube ufficiale Red Bull Droppa, dove sono presenti tutti gli episodi di Red Bull 64 Bars e le registrazioni delle precedenti edizioni dei live.









Dal 01/06/2026 al 30/06/2026 i punti vendita Burger King ospiteranno un concorso nazionale in esclusiva. Chi aggiungerà o completerà il proprio menù con Red Bull potrà vincere premi unici tra cui un’esperienza recording in studio, un’esperienza durante il Red Bull 64 Bars Live o del merchandising in edizione limitata. Sono validi anche gli acquisti effettuati tramite app, nonché tramite drive e King Delivery della Società Associata.