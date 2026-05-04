Dall’Amazzonia al Salento: acqua potabile per 400 famiglie grazie al progetto della vincitrice di “Women for Progress”

SANTA MARIA DI LEUCA - Un sistema ecosostenibile capace di garantire acqua potabile a 400 famiglie della comunità di Vila Princesa, nel bacino del Rio delle Amazzoni. È questo il risultato del progetto “Aguaì”, ideato dalla brasiliana Khrystma Siberth, vincitrice dell’edizione 2025 di Women for Progress.

Il progetto, realizzato in Brasile, rappresenta un intervento concreto di sviluppo sostenibile in un’area rurale a nord di Manaus, dove l’accesso all’acqua potabile è ancora una sfida quotidiana per molte comunità.

Siberth sarà ora ospite d’onore dell’undicesima edizione di Women for Progress – Donne a sostegno del mondo, in programma dal 29 maggio al 7 giugno 2026 a Santa Maria di Leuca. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale “In Progress” di Taranto, riunirà giovani donne provenienti da diversi Paesi con l’obiettivo di promuovere progetti legati a salute, ambiente e diritti umani, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Il cuore dell’evento sarà il Messapia Hotel & Resort, che ospiterà incontri, seminari e attività culturali. Il programma prevede momenti istituzionali, visite sul territorio e iniziative formative, tra cui conferenze sulla prevenzione sanitaria, incontri con le scuole e finali di concorsi legati al progetto.

Tra gli appuntamenti principali figurano la finale di “Chef for Progress” e la serata conclusiva di “Miss Progress International”, prevista per il 5 giugno e trasmessa in diretta streaming.

Nel corso degli anni, Women for Progress ha consolidato il proprio ruolo come piattaforma internazionale di confronto e formazione, sostenuta da numerosi riconoscimenti istituzionali e collaborazioni accademiche.

Un’iniziativa che, partendo dal Salento, continua a connettere esperienze e progetti su scala globale, con un’attenzione particolare all’impatto sociale e ambientale.