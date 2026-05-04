Margherita di Savoia, oltre 80mila presenze per il Festival Internazionale dell’Aquilone: cresce l’evento, nel 2027 attesa la Cina

MARGHERITA DI SAVOIA - Grande successo per il Festival Internazionale dell’Aquilone di Margherita di Savoia, che si è svolto dal 24 aprile al 3 maggio registrando numeri da record e una forte partecipazione di pubblico nei due weekend e nella giornata del Primo Maggio.

Secondo gli organizzatori, i parcheggi dislocati sul territorio hanno accolto oltre 30mila auto, mentre le presenze complessive comunicate dalle autorità competenti si attestano intorno alle 80mila unità.

«Un evento che cresce di anno in anno e che dimostra la sua forza attrattiva» ha dichiarato Antonio Capacchione, presidente di Asba, sottolineando come la manifestazione rappresenti ormai un appuntamento di rilievo internazionale per il territorio.

L’edizione di quest’anno ha visto come Paese ospite d’onore l’Austria e la partecipazione di circa cento aquilonisti provenienti da tutto il mondo. Numerose le delegazioni italiane e internazionali presenti, tra cui rappresentanze da Europa, Asia, America e Oceania, a conferma della vocazione globale dell’evento.

Il festival è stato organizzato da Asba (Associazione Stabilimenti Balneari di Margherita di Savoia) in collaborazione con il Comune e con il sostegno di Regione Puglia, Pugliapromozione e Puglia Culture.

Guardando al futuro, gli organizzatori hanno già annunciato che la prossima edizione avrà come Paese ospite la Cina, segnando un ulteriore passo nel percorso di internazionalizzazione della manifestazione.

Un evento che, tra spettacolo, turismo e promozione del territorio, si conferma tra i principali appuntamenti primaverili della costa pugliese.